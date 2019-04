A Milano c'è il Salone del Mobile, borseggiatrici scatenate (video)

Il Salone del Mobile di Milano fa gola alle borseggiatrici che dalle prime ore di mercoledì mattina hanno preso d'assalto le stazioni metropolitane della linea rossa, proprio quella usata dai turisti per arrivare ai padiglioni di Rho Fiera.

Sulla banchina della stazione Amendola, gli agenti hanno bloccato una trentina di donne - tutte nomadi arrivate da Roma, dal campo di Baranzate e da via Bolla e Lorenteggio, dove si trovano due edifici occupati - e tutte con precedenti per furto.

Tra di loro in diciassette, tra cui tredici giovani incinte, erano senza documenti: un "appiglio" che i poliziotti hanno usato per portarle tutte in Questura ed evitare - perché questa era la convinzione degli investigatori - che si dividessero in gruppi da quattro o cinque per entrare in azione e colpire.

Donna cinese derubata in metro

Tra le vittime delle borseggiatrici, una donna cinese di 36 anni diretta proprio al Salone del Mobile. Durante il viaggio, tre giovani si sono avvicinate a lei e hanno iniziato a spingerla mentre una della banda ha infilato le mani nella borsa e le ha preso il portafogli con all'interno mille euro in contanti. La vittima e i suoi compagni di viaggio si sono accorti del borseggio, tanto che sono stati loro stessi a reagire, riuscendo a fermare una delle ladre - quella con il portafogli - sulla banchina di Amendola.

Denunciate le altre due complici

Lì sono intervenuti i poliziotti, che hanno preso la giovane - una 16enne nomade arrestata con l'accusa di rapina -, senza però recuperare i contanti, che evidentemente la ragazzina aveva già affidato a una complice. Le altre due complici sono state denunciate a piede libero per rapina.

Borseggiatrice colta sul fatto

Mercoledì sera è stata fermata un'altra borseggiatrice, colta sul fatto mentre cercava di derubare una turista malese di ventisei anni di ritorno dal Salone.

Furti in metro, il video girato da un lettore

Intanto oggi MilanoToday ha pubblicato il video di un preunto tentativo di furto avvenuto giovedì pomeriggio sulla linea M1. Il filmato mostra due giovani ragazze che si avvicinano a una signora, le appoggiano il giubbino nero sulla borsa e silenziosamente cercano di rubarle qualcosa. La donna però capisce tutto e così il “colpo” sfuma. Il filmato è stato girato da un lettore di MilanoToday, Alessandro M.