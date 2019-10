Milano, chiude la storica libreria Partipilo: "Amazon e supermercati mi hanno schiacciato"

Una passione per i libri nata negli anni '60, quando faceva il fattorino per quel piccolo negozio in viale Tunisia che da lì a poco tempo sarebbe diventato suo e che oggi è invece costretto a chiudere a causa della concorrenza di supermercati e piattaforme di vendita online.

È la storia di Nicola Partipilo, storico libraio di Milano specializzato nei libri di testo per le scuole, che per anni ha riempito le cartelle degli studenti di tutte le età: dalle elementari fino alle superiori. Il suo negozio, comprato con molti sacrifici e dichiarato addirittura bottega storica della città, chiuderà la serranda il 31 ottobre, lasciandosi dietro i ricordi di oltre 50 anni di attività.

"La mia fortuna è stata che facendo il fattorino giravo molto per le case editrici e quindi avevo una conoscenza vastissima dei libri - spiega il signor Nicola mentre, seduto alla scrivania, controlla ricevute e documenti del negozio -. Per potermi comprare questo posto ho fatto persino dei debiti, e ora grazie ad Amazon e i supermercati siamo costretti a chiudere. Loro non hanno alcun diritto di vendere anche i libri di testo.

"Hanno ucciso il mercato e inoltre non forniscono un servizio adeguato agli studenti, perché se mancano alcuni titoli se ne fregano e di certo non si prodigano per farli arrivare in tempo per l'inizio dell'anno scolastico. Solo allora i genitori tornano a rivolgersi alle piccole librerie, che così si prendono solamente le gatte da pelare. È ingiusto e lo Stato non dovrebbe permetterlo".

Milano, chiude la storica libreria Partipilo: video

(Servizio di Giampaolo Mannu, redazione di MilanoToday)