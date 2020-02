Milano, distrutta la targa dedicata a Giuseppe Pinelli

Vandali in azione in piazzale Segesta a Milano, dove ignoti hanno distrutto la targa dedicata a Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico coinvolto ingiustamente nelle indagini sulla strage di Piazza Fontana e morto tragicamente precipitando da una finestra al quarto piano della Questura.

La denuncia arriva dal presidente provinciale dell'Anpi Milano, Roberto Cenati, che ha lanciato un appello alle autorità affinché individuino "i responsabili di questo ignobile atto",

"Non basterà quanto accaduto la scorsa notte in piazzale Segesta a fermare la nostra volontà di restituire a Giuseppe Pinelli giustizia e rispetto — ha scritto il sindaco Giuseppe Sala in un post su Facebook —. Lo scorso 12 dicembre alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella abbiamo commemorato le vittime della strage di Piazza Fontana. Pochi giorni prima sono stato io a scoprire quella lapide e a chiedere scusa alla famiglia Pinelli, per cui posso già dire che rimetteremo una nuova lapide lì dove l’abbiamo posata, a testimonianza di una città che conosce, vuole e difende la verità".