Preso a pugni per una giacca rosa: "Frocio, ti ammazziamo"

Un ragazzo di diciotto anni, attivista del gruppo giovani di Arcigay Milano, sarebbe stato picchiato e insultato lo scorso 30 aprile da sei ragazzi, probabilmente tutti minorenni.

La vittima - stando a quanto racconta Repubblica - si trovava in zona piazzale Segesta, a Milano, insieme a un'amica e un amico. Lì sarebbe stato avvicinato dal branco che avrebbe iniziato a insultarlo per una giacca rosa che aveva addosso gridandogli "Frocio, ti ammazziamo". Dalle parole ai fatti il passo sarebbe stato brevissimo e il 18enne sarebbe stato preso a pugni dai sei, che - dopo avergli detto chiaramente di non farsi più vedere in zona - sono scappati via.

L'attivista di Arcigay - che se l'è cavata con qualche ferita lieve - a quel punto ha chiesto l'intervento della polizia, che per ora non è riuscita a risalire agli aggressori, e ha presentato denuncia in Questura.

Al fianco della vittima è già scesa in campo proprio l'associazione che lotta per i diritti degli omosessuali, che in una nota ha parlato di "un grave episodio di omofobia che non possiamo tollerare".