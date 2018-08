Milionario muore con tutta la sua famiglia e lascia un'eredità milionaria a una ong

Un milionario inglese ha lasciato in eredità ben 41 milioni di euro alla ong Oxfam dopo essere rimasto vittima di un tragico incidente aereo nel quale sono morti anche tutti i membri della sua famiglia.

Richard Cousins, amministratore della multinazionale dei catering Compass, è morto mentre era in vacanza in Australia per festeggiare il capodanno: l'aereo su cui viaggiava insiem i suoi due figli di 23 e 25 anni, la sua compagna e la figlia di quest'ultima di soli 11 anni, precipitò nel fiume Hawkesbury, a 30 miglia di distanza da Sidney.

Come riporta il tabloid Sun, il 58enne Cousins aveva inserito nella sua eredità una clausola per stabilire che qualora un improbabile evento avesse causato la morte sua e dei suoi figli, ai quali erano destinati i suoi beni, 41 milioni sui 44 totali del suo patrimonio complessivo sarebbero dovuti essere destinati ad Oxfam, per il suo lavoro contro la povertà nel mondo.

Un'eventualità talmente remota che però si è verificata. Gli altri 3 milioni dell'eredità di Cousins sono stati divisi tra i suoi tre fratelli.