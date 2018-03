Violenze e minacce davanti alla figlia, l'appello: "Va protetta prima che diventi femminicidio"

RomaToday ha raccolto la denuncia di un "preludio a un possibile femminicidio", con una giovane madre minacciata di morte dall'ex compagno, come racconta l'avvocato Luciano Randazzo, legale della donna, che si è rivolta all'Associazione Il Coraggio, una no profit contro ogni violenza e sopruso, in particolare in difesa di donne e bambini.

La struttura ha a sua volta contattato il legale romano, che ha poi raccontato a Mauro Cifelli di RomaToday l'ultimo caso che sta seguendo, "al fine di risvegliare l'opinione pubblica e gli organi competenti in materia. Il nostro obiettivo è denunciare quello che, se non si ferma per tempo, potrebbe diventare l'ennesimo femminicidio che leggeremo sui giornali".



Il caso in questione si è registrato in questo mese di marzo e riguarda una giovane madre residente nell'area di Roma sud. In fase di separazione dal padre di sua figlia, i due vivono da qualche tempo in due diverse abitazioni, entrambi con i propri genitori. Lui però non ci sta, non vuole rinunciare a vivere con lei ed a vedere sua figlia. Per questo comincia ad andare sotto casa della giovane, non rispetta l'accordo di un periodo di pausa concordato con l'ex fidanzata, e si presenta da lei in piena notte. "L'ha minacciata di morte davanti la figlia", racconta l'avvocato Randazzo, ma invece di essere arrestato "è stato allontanato dalle forze dell'ordine intervenute su chiamata della madre della mia assistita".

L'uomo è però tornato alla carica, minacciando ancora l'ex, finché le forze dell'ordine non lo hanno allontanato di nuovo.