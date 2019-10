Minaccia l'ex compagno e chiede "indennizzo" per tutte le volte che gli ha preparato da mangiare

Una donna dopo essere stata lasciata dal compagno ha iniziato a perseguitarlo con migliaia di telefonate e messaggi fino ad arrivare a chiedere un 'indennizzo' per tutte le volte che gli aveva preparato da mangiare. Succede a Bibbiano dove i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato una donna di 45 anni con l'accusa di atti persecutori e minacce. Lo raccontano i giornali locali.

L'uomo, un 40enne, sfinito e preoccupato, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri denunciando quanto gli stava capitando. Inutile cambiare numero telefonico: da alcuni mesi la sua ex compagna aveva iniziato a tempestarlo di telefonate, messaggi audio e di testo tanto da rendergli la vita un inferno. Dopo i primi tentativi per cercare di riconquistare l'uomo, la donna ha cambiato atteggiamento diventando non solo molesta ma anche minacciosa, pretendendo di essere ''indennizzata'' per tutte le volte che gli aveva preparato pranzi e cene.

Quando la 45enne ha iniziato anche a raggiungerlo sul posto di lavoro, l'uomo ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.