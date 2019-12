Il bimbo chiede Minecraft per Natale, il nonno capisce male e gli regala il Mein Kampf

Il Natale è il momento più atteso di tutti i bambini, che non vedono l'ora di scartare i regali sotto l'albero, sperando che siano quelli chiesti nella lettera a Babbo Natale. Una storia che si ripete in ogni casa, ma che non sempre trova il lieto fine che tutti i bimbi meritano. Lo sa bene un bambino francese, che aveva chiesto al nonno per Natale il noto videogioco Minecraft.

Purtroppo per il piccolo, l'anziano signore ha frainteso il nome del gioco e lo ha associato ad un libro, e non uno qualsiasi, ma il Mein Kampf di Adolf Hitler. Così, quando il nipotino è andato sotto l'albero, pregustando il suo videogame preferito, ha invece trovato una copia del manifesto del leader nazista. Come si vede nelle immagini diffuse sui social e su YouTube, l'imbarazzo del nonno pare genuino, così come la perplessità del bambino davanti al dono inatteso.

"Non è possibile" - dice il padre Yann Stotz durante la registrazione. E proprio lui, vista l'eco della vicenda, è costretto a chiarire che si tratta di uno scherzo: "Ho pubblicato il video nelle stories su Instagram, qualcuno lo ha condiviso senza consultarmi. Il problema -dice a 20 Minutes- è che è stato preso sul serio e la mia famiglia ora passa per qualcosa che non è".