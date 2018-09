"Ha fatto a botte con l'addetto stampa": ministra licenziata

Una ministra del governo neozelandese che avrebbe fatto a botte con un addetto stampa è stata licenziata dalla premier Jacinda Ardern, diventando il secondo membro dell'esecutivo di Wellington a lasciare "in disgrazia" in altrettante settimane. La premier di centrosinistra non ha comunicati altri dettagli su che cosa abbia realmente fatto la ministra alle Dogane Meka Whaitiri.

L'incidente risale al mese scorso: un rapporto del governo sull'accaduto ha convinto la premier a prendere la difficile decisione: "Sulla base del contesto e delle conclusioni del rapporto, al momento non ho più fiducia in Meka Whaitiri come ministro" ha detto Ardern.



Secondo i media Whaitiri è accusato di mobbing doppo essere stata coinvolta in un "alterco fisico" con un addetto stampa che aveva appena iniziato a lavorare con lei. Ardern nelle scorse settimane aveva dovuto rinunciare alla ministra della radio e tv Clare Curran, che si era dimessa dopo che era emerso che usava la sua mail privata per condurre affari di governo.