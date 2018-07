Il ministro Savona indagato per usura bancaria

Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona, tra i nomi più discussi durante la formazione del governo Conte, è finito sul registro degli indagati a Campobasso, nell'ambito dell'inchiesta del pm Rossana Venditti che coinvolge altre 22 persone per presunta usura bancaria. All'epoca dei fatti il ministro Savona era tra i vertici della banca Unicredit.

La notizia è stata divulgata dall'agenzia Ansa, entrata in contatto con fonti legali. Il nome del ministro Savona risulta presente dell'atto della Procura della Repubblica di Campobasso relativo alla richiesta di proroga dei termini di durata delle indagini preliminari nell'inchiesta relativa ai parchi eolici di Molise, Puglia e Campania.

Insieme a Savona, risultano oggetto di indagine della magistratura altri big della finanza e del mondo del credito, fra gli altri, l’ amministratore delegato di Leonardo-Finmeccanica Alessandro Profumo, l’amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e prestiti Fabio Gallia. L’iscrizione del ministro e degli altri ex vertici di Unicredit nel registro degli indagati della procura di Campobasso è diventata pubblica con la richiesta di proroga indagini inviata in data di ieri dalla pm molisana Rossana Venditti al Gip, che ora dovrà decidere se accordare la richiesta di tempi supplementari. Sono dunque passati almeno sei mesi dall’inizio dell’inchiesta. Mentre non è dato sapere a quando risale l’iscrizione di Savona: se prima o dopo il suo giuramento da ministro.