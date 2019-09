Allontanati dalla famiglia per "abusi sessuali" ma era un errore

Era tutto partito con un morso che il cane di famiglia aveva inferto ad un bimbo di 11 anni, cogliendolo proprio nelle parti intime. La madre lo aveva portato in ospedale, ma i sanitari che non avevano creduto alla versione del ragazzino avevano fatto scattare la denuncia d'ufficio per l'ipotesi di reato di violenza sessuale su minore.

Sono iniziati così nove mesi da incubo per una mamma, una operaia di 45 anni separata da tempo dal marito con cui aveva avuto due figli di 11 e 13 anni. Secondo la Procura che aveva avviato delle indagini, era forte il sospetto che uno dei piccoli fosse stato oggetto di abusi sessuali.

Sotto accusa era così finito il fratello maggiore. L'unico che quel giorno si trovava a casa, da solo con il ragazzino.

I bambini sono stati accompagnati in una casa famiglia di Teramo dove sono rimasti nove lunghissimi mesi, durante i quali la donna ha potuto vedere di rado i suoi figli e solo alla presenza degli assistenti sociali.

Nel frattempo la Procura ha chiuso le indagini con una archiviazione e prosciogliendo da ogni accusa il fratello maggiore.