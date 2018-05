L'azienda che rischia di chiudere perché non trova dipendenti

La disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è un problema ormai diffuso in Italia, ma nell'ultimo periodo, oltre alle notizie di persone in difficoltà nella ricerca del lavoro, si sente sempre più spesso parlare di aziende che al contrario non riescono a trovare il personale che cercano, nonostante offrano posti di lavoro con contratti in regola. Dalla provincia di Treviso arriva un caso simile, dove però l'azienda in questione rischia la chiusura.

Come riporta la Tribuna di Treviso in un articolo di Andrea De Polo, ad essere a rischio è sono le Minuterie Zanon di Tezze di Piave. A confermarlo al quotidiano trevigiano è il titolare Angelo Zanon: “Se non troviamo addetti giovani e preparati, ve lo dico io come va a finire: che qui chiudiamo tutti. Tanti possibili candidati mi dicono che in fabbrica non avrebbero 'vita sociale' e cercano lavori più comodi, in ufficio o nei servizi. Il nostro però è un territorio ad alta vocazione manifatturiera. Il rischio è la morte di un intero tessuto produttivo: con la scomparsa di un certo tipo di manodopera abbiamo perso anche tanta qualità nelle lavorazioni”.

Per Zanon la sua officina è un esempio di impresa artigianale che ha arricchito il territorio, ma adesso, rischia di chiudere i battenti per mancanza di lavoratori.