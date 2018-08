Bimbo di 20 mesi precipita dal quarto piano: “Vivo per miracolo”

In bimbo di 20 mesi è caduto intorno alle 18.30 di ieri, sabato 25 agosto, dal quarto piano di un palazzo a Livorno. Il piccolo è precipitato su un'auto in sosta che, fortunatamente, ha attutito il colpo. Sul posto sono intervenuti il 118, che ha soccorso il bambino, e la polizia. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Meyer di Firenze, dove si trova ricoverato e non è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti della polizia.

“Un miracolo”

Il bambino era immobile, disteso sul cofano di quell’auto. Come riporta il Tirreno in un articolo di Gianni Tacchi, i primi soccorritori hanno gridato al miracolo dopo aver visto che il piccolo era ancora vivo: “Aveva un occhio chiuso e una protuberanza sulla testa, ma era cosciente e abbastanza tranquillo”, continuano. In seguito il bimbo è stato trasferito al Meyer di Firenze per una contusione polmonare. Secondo le ultime notizie giunte dall'ospedale, il bimbo è sveglio e le sue condizioni sono in via di miglioramento. Non ci dovrebbe essere pericolo per la sua vita, ma per precauzione la prognosi nono è stata ancora sciolta.