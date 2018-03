La denuncia shock: "Picchiata da un noto calciatore, ho rischiato di morire"

L'Equipe è l'autorevole quotidiano sportivo francese, il più letto Oltralpe. La notizia con cui il giornale apre l'edizione odierna sta causando un terremoto nel mondo del calcio.

L'ex compagna di un noto calciatore della Ligue 1, la serie A francese, ha raccontato al quotidiano sportivo "L'Equipe" di essere stata vittima per due anni di violenze da parte dell'ex compagno: schiaffi e pugni che l'hanno costretta più volte a un ricovero in ospedale.

Miriam (nome di fantasia) era ormai solita inventare ogni volta una nuova scusa davanti ai medici, e non aveva mai raccontato a nessuno prima d'oggi di essere stata picchiata. "Ho rischiato di morire", ha confessato, aggiungendo di avere anche subito abusi sessuali dall'ex.

La giovane donna non ha voluto rivelare il nome del giocatore, dicendo soltanto di averlo conosciuto in "Africa, quando lui veniva a giocare in Nazionale".