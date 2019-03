"La Corea del Nord sta preparando il lancio di un missile intercontinentale"

La Corea del Nord potrebbe prepararsi a lanciare un missile balistico intercontinentale o un razzo da una delle sue basi. Lo rivelano alcune immagini satellitari che mostrano un aumento dell'attività intorno a un sito noto come Sanumdong, dove Pyongyang ha assemblato la maggior parte dei suoi missili balistici e missili. Le foto, scattate il 22 febbraio e pubblicate in esclusiva dal sito web dalla rete radiofonica pubblica statunitense Npr, mostrano grandi veicoli muoversi intorno alla struttura; si vedono anche i vagoni ferroviari su un vicino binario e due gru, attività che in passato hanno indicato che la Corea del Nord si stava preparando a spostare una sorta di missile o razzo verso un'area di lancio.

Kim Jong-Un si prepara a lanciare un missile?

La notizia, rilanciata dalla Cnn, arriva dopo che all'inizio di questa settimana altre immagini satellitari hanno mostrato una ripresa dell’attività in un impianto di lancio sulla costa occidentale del Paese chiamato Sohae. I lavori per smantellare Sohae, nota anche come Dongchang-ri e Tongchang-ri, sono iniziati lo scorso anno, ma si sono interrotti quando i colloqui con gli Usa si sono fermati.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che sarebbe deluso se la Corea del Nord dovesse riprendere i test nucleari. "Sarei sorpreso in modo negativo se Kim facesse qualcosa che non è per il nostro accordo, ma vedremo cosa accadrà", ha detto commentando le notizie della ricostruzione del sito di Sohae. "Sarei molto deluso se vedessi i test", ha aggiunto. Gli analisti ritengono che sia più probabile in questa fase che Pyongyang si stia preparando a lanciare un satellite piuttosto che testare un missile. Tuttavia, secondo Washington, anche questa mossa sarebbe in contrasto con gli impegni che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha preso con Trump.

Secondo la Bbc, la Corea del Nord starebbe mettendo alla prova gli Stati Uniti dopo che i colloqui di Hanoi sono falliti, sperando che Trump offra un accordo migliore per evitare il lancio.