Misterioso furto in un appartamento: rubati centomila euro e gioielli, nessun segno di scasso

Centomila euro in contanti e gioielli per un valore stimato di mezzo milione di euro. Misterioso furto in un appartamento a Palermo. Il colpo in un immobile di via Roma, utilizzato come deposito dalla ex titolare di un noto negozio di abbigliamento del capoluogo. Ad accorgersene, ieri, è stata la stessa commerciante quando è entrata, dopo tempo, nell’appartamento.

Di segni di effrazione però neanche l’ombra. E quindi: com’è possibile che i ladri non abbiano dovuto forzare né porte né finestre? E come facevano a sapere che lì dentro era custodito un vero e proprio tesoro?

Maxi furto a Palermo: indaga la polizia

La donna ha sporto denuncia agli agenti del commissariato Politeama che adesso indagano sul furto. Sembrerebbe che buona parte della refurtiva, ancora da quantificare con precisione, non fosse coperta dalla polizza assicurativa.