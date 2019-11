Strana barca senza equipaggio si arena su una spiaggia irlandese: mistero risolto 3 anni dopo

Poco più di tre anni fa una sorta di "casa galleggiante" venne avvistata su una spiaggia nei pressi di Belmullet, piccolo villaggio nel nord dell’Irlanda. Il ritrovamento fece notizia perché all’interno della strana imbarcazione non c’era traccia di equipaggio. Sul soffitto però venne trovato un biglietto: un certo Rick Small affermava di voler donare la barca a un "giovane senzatetto" perché ne disponesse liberamente senza pagare alcun affitto. Si scoprì così che Rick Small era un ambientalista canadese che costruiva biciclette a tre ruote alimentate da energia solare. Nessuno però riusciva a capire in che modo fosse collegato con la barca.

L’imbarcazione, lunga venti metri e dotata di pannelli solari, sembrava provenire da Terranova, in Canada, dove peraltro qualcuno l’aveva avvistata qualche mese prima. Che ci faceva allora in Irlanda? E come aveva fatto a navigare senza nessuno al timone per 1800 km arenandosi sulla spiaggia di un piccolo villaggio irlandese? Il mistero è stato risolto (ma solo in parte) dalla CTV che a tre anni dai fatti è riuscita a rintracciare Rick Small a Vancouver.

L’ambientalista 62enne ha dichiarato di aver costruito la nave nel 2016 con l’obiettivo di navigare dall’isola Terranova all'Artico per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico. Non riuscendo a procurarsi un motore adeguato avrebbe però deciso di abbandonare il progetto e regalare l’imbarcazione. Lo stesso Rick Small ha però affermato di non sapere perché la barca è poi finita in mare.

Nel 2017 l'imbarcazione è stata completamente restaurata ed è in mostra in un "community garden" di Binghamstows, a pochi chilometri di distanza dal punto in cui era stata trovata.