"Adios", modella annuncia suicidio sui social: salvata da un follower e dai poliziotti

I fatti risalgono al fine settimana, ma solo oggi ne viene data notizia. Una giovane modella annuncia il suicidio sui social: viene salvata dalla prontezza di un suo follower e dall'immediato intervento dei poliziotti del commissariato Villa San Giovanni a Milano. Tutto inizia - ricostruisce MilanoToday - quando un "amico follower" della 30enne guardando il suo smartphone si è accorto che la ragazza aveva pubblicato sui profili Facebook e Instagram una fotografia del cortile del suo palazzo con la scritta "adios". Immagine e parola che non lasciavano alcuno spazio all'immaginazione.

Non ha perso tempo. Ha chiamato la polizia e gli agenti in pochi minuti proprio dall'immagine che la giovane aveva pubblicato sono riusciti a riconoscere il condominio. A quel punto gli agenti sono arrivati sul posto: la modella era in stato di shock. I poliziotti sono riusciti a parlarle e a tranquillizzarla, e l'hanno poi accompagnata in ospedale, dove ha ricevuto le cure e il sostegno necessari.