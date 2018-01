Fa promettere al marito di curare le sue piante dopo la sua morte: anni dopo lui scopre che sono di plastica

Sul letto di morte, piagata dal cancro, Phedre ha fatto promettere al marito Nigel di innaffiare le piante che si trovano nel bagno della loro casa, in Sud Africa. Una promessa che Nigel ha mantenuto dal 2013 a oggi, salvo fare una scoperta veramente incredibile. Le piante erano di plastica: sua moglie lo aveva preso, per l'ultima volta, amabilmente in giro.

Una storia triste ma divertente, che è diventata subito virale quando Antonia, figlia di Phedre e Nigel, l'ha condivisia sui social network.

"Prima di morire, mia madre ha lasciato precise istruzioni a mio padre su come innaffiare le piante in bagno. Lui se ne è occupato con impegno, dando loro l'acqua e tenendole in vita. Sembravano così belle che ha deciso di portarle con sé nella sua nuova casa, ma ha scoperto che sono di plastica! Riesco a sentire mia madre che ridacchia"

Il post di Antonia ha ricevuto migliaia di mi piace e condivisioni.

La famiglia ha riconosciuto in questo scherzo lo spirito gioioso di Phedre che tanto amava in lei. "E' stato divertente. Loro si facevano sempre degli scherzi. Una volta mia figlia mandò loro un disegno che aveva fatto lei con 'nonno cattivo' che saltava sul letto e la nonna che si arrabbiava. Hanno ricreato la scena del disegno e le hanno mandato una foto", ha raccontato Antonia al tabloid inglese Mirror.

"Sono rimasta scioccata quando ho visto quante persone hanno messo mi paice alla mia storia. Quello che ho trovato più bello sono state le risposte di quanti hanno ricordato i loro cari che nno ci sono più o quelle di colore che si auguravano di avere lo stesso rapporto che hanno avuto i miei. Altri hanno condiviso storie simili".