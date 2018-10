La moglie lo tradisce, lui la scopre con Google Maps

Tradimenti e infedeltà sono ormai all'ordine del giorno, con i partner fedifraghi che, in un modo o nell'altro, chi prima e chi dopo, vengono spesso scoperti dai rispettivi coniugi. Storie del genere si sentono tutti i giorni, ma sono pochi quelli che possono dire di aver scoperto un tradimento grazie al servizio Street View di Google Maps.

Come riporta il quotidiano peruviano Todo Noticias, un uomo di Lima ha avuto la terribile sorpresa proprio esplorando la mappa interattiva di Google. Nonostante il diretto interessato nutrisse già da tempo dei dubbi sulla fedeltà della moglie, la prova finale è arrivata mentre stava osservando con Street View le vie più romantiche della Capitale del Perù. Così, tra un ponte e una strada, l'uomo ha notato una donna seduta su una panchina, che accarezzava il viso di un uomo disteso con la testa appoggiata sulle sue cosce.

Nonostante Google abbia oscurato i volti dei due amanti per motivi di privacy, l'uomo tradito non ha avuto problemi a riconoscere la consorte dall'acconciatura e dall'abbigliamento, e anche l'altra persona in sua compagnia, proprio quell'individuo con cui pensava che la moglie lo tradisse. Messa di fronte all'evidenza, la donna non ha potuto fare altro che ammettere il tradimento, ponendo di fatto fine alla relazione con il marito.