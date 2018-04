Sbatte in faccia al marito le prove del tradimento, tra due coniugi finisce in rissa

È dovuta intervenire la polizia per placare una violenta rissa tra coniugi avvenuta in un appartamento di Mestre. Secondo il Gazzettino, il diverbio sarebbe nato per motivi di gelosia. Lei, 40 anni, avrebbe scoperto, prove alla mano, il tradimento del marito 46enne: non una semplice scappatella, ma una vera e propria relazione extra matrimoniale.

Alla richiesta di spiegazioni, la situazione è però degenerata: tra i due, sposati da tempo e con due figli piccoli, è scoppiata una vera e propria zuffa con la 40enne che terrorizzata ha chiamato il 113. Il Gazzettino parla di "lividi ben visibili" al volto, alle mani e sulla braccia.

Sta di fatto che a riportare la calma ci hanno pensato i poliziotti. Intervenuti nell’appartamento gli agenti hanno scoperto che l’uomo era anche in possesso di due pistole, regolarmente detenute. Vista la situazione, però, entrambe le armi sono state requisite.