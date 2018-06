Mondiali, Mosca sollecita le donne russe a non avviare relazioni con stranieri

Alla vigilia dell'inaugurazione dei Mondiali di calcio, la presidente della Commissione famiglia della Duma di Stato Tamara Pletneva, sollecita le donne russe a non avviare relazioni con stranieri in Russia per seguire l'evento, citando le "sofferenze dei bambini" concepiti durante le Olimpiadi di Mosca del 1980 e poi cresciuti senza padre.

Il rischio, a suo dire, è quello di far nascere bambini in famiglie con un solo genitore. Anche se poi la relazione viene coronata da matrimonio, ci sono problemi, ha denunciato in una intervista a radio "Govorit Moskva" in cui ha detto di auspicare "matrimoni per amore con cittadini russi, non importa di quale nazionalità".

Nei casi poi in cui viene concepito un figlio con uno straniero, "va bene se è della stessa razza (della madre russa, ndr), ma se non lo è, non va bene affatto", ha aggiunto, Pletneva, assicurando di "non essere una nazionalista". La deputata, che ha 62 anni ed è iscritta al Partito Comunista, nei mesi scorsi, come numerosi altri suoi connazionali, aveva liquidato il movimento #Metoo, sostenendo che se una donna non cerca avances nessuno gliele fa.