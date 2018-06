Lui la aggredisce, lei si difende e gli stacca lo scroto a morsi: "Ma non la denuncio"

La lite è degenerata. A Montecatini, in provincia di Pistoia, una donna ha strappato i testicoli a morsi al marito, al termine di un'accesa discussione. E' successo intorno alle 22, in un appartamento della città toscana.

Per motivi da chiarire un uomo e una donna, entrambi in stato di ebbrezza, hanno iniziato a litigare. L'uomo avrebbe aggredito la partner, lei a quel punto l'avrebbe morsicato ai genitali e addentandone i testicoli avrebbe provocato il distaccamento dello scroto.

Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti i volontari della Misericordia di Monsummano che hanno portato l'uomo quasi privo di sensi e sanguinante all'ospedale di Pescia.

La ferita è stata suturata dai medici dell'ospedale di Pescia dove l'uomo si trova ricoverato. L'uomo ha avuto una prognosi di 15 giorni.

L'uomo ha detto di non voler denunciare la moglie. I carabinieri già la scorsa settimana erano intervenuti nell'appartamento della coppia per calmare gli animi in seguito a una accesa discussione, scrive la Nazione.