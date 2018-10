Donna in coma dopo il morso di un mamba verde, il serpente non si trova più

Un mamba verde, uno dei serpenti più velenosi al mondo, sta seminando il caos in un quartiere di Praga. Dopo aver morso una donna di 30 anni che lo teneva in casa, il rettile è infatti scomparso nel nulla. La vittima del morso velenoso non ha nessuna licenza da allevatore e adesso si trova in coma indotto dopo aver ricevuto l’antidoto.

Gli esperti sostengono che il serpente potrebbe essere già morto perché non può sopravvivere alle temperature fredde fuori dalla gabbia riscaldata. Ad ogni modo gli abitanti del quartiere Barrandov sono comprensibilmente preoccupati. Ma c'è anche chi l'ha presa a ridere.

Sui social il quartiere è stato rinominato "Mambarrandov" e un poster con Macaulay Culkin in "Mamma ho perso l’aereo" è stato modificato con la testa del mamba al posto di quella dell’attore.

La polizia ha fatto sapere che "nonostante non sia stato catturato", le ricerche in casa saranno sospese fino a domani per dare il tempo al serpente di finire in una delle trappole piazzate nell’appartamento.

Il veleno del mamba verde è estremamente potente. In caso di morso la morte sopraggiunge in circa 48 ore, ed è caratterizzata da convulsioni ed emorragie. In assenza di antidoti il veleno è sempre fatale.