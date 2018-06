Decapita un serpente e viene morso dalla testa mozzata: necessarie 26 dosi di antidoto

Milo Sutcliff, un uomo residente in Texas, Stati Uniti, ha rischiato di morire dopo essere stato morso dalla testa mozzata di un serpente a sonagli che aveva appena ucciso. Per quanto possa sembrare assurdo, sono servite 26 dosi di antidoto per salvargli la vita.

La vicenda è stata raccontata dalla moglie, Jennifer Sutcliffe, ad una tv locale, KIII-TV. Il marito, ha spiegato, stava lavorando nel giardino di casa quando ha visto un serpente a sonagli lungo 1,25 metri e l’ha decapitato.

Ma mentre stava raccogliendo i resti del rettile, la testa mozzata si è mossa e l’ha morso. Per quanto sorprendente, la dinamica è nota: i riflessi nervosi posso innescare per ore movimenti nei serpenti già morti e i medici avvertono che è meglio evitare di uccidere serpi velenose, soprattutto per decapitazione.

L’incauto texano è stato subito portato in ospedale con un elisoccorso e gli è stata somministrata una dose extralarge di antidoto CroFab. Come riporta anche il DailyMail, adesso è passata quasi una settimana dalla vicenda e l’uomo sta abbastanza bene, pur con qualche disturbo epatico.