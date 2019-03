Mamma di tre bambini annega dopo l’addio al nubilato: sarà sepolta con l’abito da sposa

Doveva essere una festa, l’addio al nubilato con le amiche prima del giorno più speciale della sua vita. Ma Ruth Maguire, 30enne irlandese, è morta annegata dopo il party a Carlingford, nella contea di Louth. Sarà seppellita con il suo abito da sposa. Ruth, già madre di tre bambini, avrebbe dovuto sposarsi in agosto con l’amato James Griffin, con il quale conviveva da dodici anni.

Le autorità, scrive il Sun, sospettano che la donna sia caduta accidentalmente nelle acque del fiordo Carlingford Lough nella notte di sabato, dopo essersi separata dalle amiche con le quali aveva passato la serata in un bar per l’addio al nubilato. Le ricerche sono scattate immediatamente quando la famiglia non l’ha vista tornare a casa e il corpo è stato infine recuperato dalla polizia lunedì.

James Griffin, distrutto dal dolore, ha diffuso un messaggio di ringraziamento a tutti quelli che si sono dati da fare per cercare la donna. “Ruth mancherà a me e ai nostri tre bambini e alle nostre famiglie più di quanto lei potesse immaginare. Non era solo la mia compagna, era la mia anima gemella”.

Rachel Wilkinson, sorella di Ruth, ha detto al Belfast Telegraph: “Avrebbe dovuto sposarsi l’8 agosto. Era tutto pronto, lei era una persona molto organizzata. Avrei dovuto essere la sua damigella d’onore. Tutti i bambini, i suoi, i miei, e la figlia di nostro fratello, avrebbe dovuto fare da paggetti. Un ricevimento per 180 persone. Lasceremo che sia seppellita nel suo abito da sposa”.