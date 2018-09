Cade nel vuoto durante la scalata: Antonella muore a 34 anni

E' finita in targedia un'escursione in montagna nel Supramonte di Baunei, a Nuoro, in Sardegna.

Due di escursionisti stavano affrontando una parete rocciosa a Baccu Muladoru quando, per cause in corso di accertamento, Antonella Coghe, 34enne di Nughedu Santa Vittoria (Or) è precipitata nel vuoto.

Come riporta la Nuova Sardegna, il compagno di cordata ha dato immediatamente l'allarme ma purtroppo la donna è morta sul colpo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso delle 34enne.