Esplode castello gonfiabile sulla spiaggia: muore una bambina di 4 anni

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in tragedia. Una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata scaraventata in aria da un castello gonfiabile su una spiaggia.

Il drammatico incidente è avvenuto domenica mattina a Gorleston, nella contea di Norfolk, in Gran Bretagna. Secondo quanto riferito dalla polizia, intervenuta a Lower Esplanade intorno alle 11:15, la piccola è stata portata in un ospedale locale - il James Paget - ma non c'è stato nulla da fare.

All’improvviso il castello gonfiabile, in cui la piccola stava giocando, è letteralmente esploso e ha scaraventato con violenza la bambina sulla sabbia. Nonostante i soccorritori abbiano fatto di tutto per salvarla, praticandole il massaggio cardiaco e trasportandola poi in ospedale, è stato tutto inutile: la bambina è morta a causa delle numerose ferite riportate. Sembra che la causa dell’esplosione sia dovuta al caldo eccessivo che potrebbe aver surriscaldato il castello gonfiabile facendolo letteralmente esplodere. Tutto ancora da chiarire, in ogni caso.

Sull'accaduto "è stata aperta un'inchiesta congiunta tra l'Health and Safety Executive (HSE), le autorità locali e la polizia per stabilire le circostanze dell'incidente", hanno spiegato le forze dell'ordine.