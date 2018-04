Addio a Barbara Bush, è morta la "nonna d'America"

Si è spenta a Houston, a 92 anni, Barbara Bush. L'ex first lady era da tempo malata, pochi giorni fa aveva deciso di rifiutare l'ennesimo ricovero in ospedale; soffriva di broncopneumopatia ostruttiva.

Morta Barbara Bush

A dare l'annuncio è stata la famiglia e il funerale si svolgerà sabato mattina nella chiesa episcopale di St. Martin.

Barbara Pierce, questo il suo nome da nubile, era sposata con George H. W. Bush, 41esimo presidente degli Stati Uniti (il matrimonio è stato celebrato nel 1945), e suo figlio George W. è stato il 43esimo inquilino della Casa Bianca.

"La nonna d'America"

Molto rispettata, Barbara Bush si definiva "la nonna d’America" ma veniva chiamata dai commentatori politici la "volpe argentata" per la sua acutezza e per i suoi capelli diventati presto bianchi dopo la morte di una dei suoi 6 figli, che se ne andò per una leucemia all’età di 3 anni.

"Voglio essere ricordata come moglie, madre e nonna", aveva detto tanti anni fa in un'autobiografia. Sarà seppellita a College Station, in Texas, sede della biblioteca museo sulla presidenza di Bush padre dove riposa anche la figlia Robin.