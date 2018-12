Addio alla coppia di influencer più bella di Instagram: "Trovati senza vita a letto"

Cosa cʼè dietro la morte della coppia di influencer "più bella di Instagram"? Il giallo sembra essere quasi risolto. E' ormai passato più di un mese da quando Christian Kent e Michelle Avila, 23 e 20 anni, sono stati trovati senza vita in casa a Newport, in California. La madre di lei li ha trovati abbracciati nel letto.

Secondo la polizia il caso è chiuso: "Overdose". Ma c'è qualcosa che va chiarito più a fondo, lo chiedono in primis i familiari. Primo, in casa non sono state trovate tracce di alcun tipo di sostanza stupefacente. Secondo, la sera prima della tragedia i due erano andati a una festa, ma non avevano bevuto nemmeno un bicchiere perché, raccontano i testimoni, pare non si sentissero molto bene. Christian e Michelle avrebbero assunto antibiotici prima di mettersi a letto. Gli esiti degli esami tossicologici, attesi a breve, potrebbero fare chiarezza. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un caso di dipendenza da oppioidi, fenomeno molto diffuso e di cui pochissimo si parla, in confronto alla portata del problema.

Christian Kent e Michelle Avila avevano raggiunto la notorietà grazie alle foto dei loro viaggi in giro per il mondo. "Come Romeo e Giulietta, sono morti insieme, abbracciati - hanno raccontato i genitori di Michelle ai media Usa. - Nessuno può ritenersi al sicuro, nessun segnale ci aveva fatto pensare che fossero tossicodipendenti". "Avrei preferito accorgermi che fossero tossicodipendenti così avrei cercato di fare qualcosa", ha detto il padre di lei agli agenti. "Siamo sconvolti - ha aggiunto - perché non ci siamo mai accorti di nulla".