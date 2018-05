L'amica di Elisa, uccisa dall'ex: “Lui diceva che sarebbe guarito”

Non riusciva ad accettare che la loro storia d'amore fosse finita, fino al momento in ci non ha deciso di compiere un gesto estremo, il peggiore di tutti: l'ha uccisa e si è tolto la vita. E' quanto avvenuto venerdì notte a San Miniato (Pisa), dove il calciatore 25enne Federico Zini ha sparato alla sua ex Elisa Amato e poi si è suicidato.

Il tragico epilogo di una storia finita da tempo, anche se lui non si era mai rassegnato. Tanto che aveva accusato la famiglia della ragazza, che pare non fosse contenta della relazione, di averla plagiata. Non c'era giorno che non scrivesse a Elisa e spesso andava a trovarla nel negozio di abbigliamento di Firenze dove lavorava.

"Lei era troppo paziente - racconta Alice, un'amica di Elisa al Corriere della Sera -. Le avevo detto di tagliare ogni rapporto con l'ex, ma a lei dispiaceva, continuava a credere che Federico fosse un ragazzo buono e che alla fine quell'infatuazione sarebbe passata anche a lui. Diceva che sarebbe guarito. Elisa era una volontaria, credeva nella gente".