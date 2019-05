Ex Miss trovata impiccata nel bagno di un hotel

Giallo in Messico sulla morte di Fatimih Davila Sosa, ex Miss Uruguay trovata impiccata nel bagno di una stanza di un hotel a Città del Messico. La ragazza di 31 anni è stata trovata senza vita lo scorso 23 aprile, ma la notizia è stata divulgata dai media statunitensi e sudamericani soltanto di recente.

Fatimih Davila Sosa era stata eletta Miss Uruguay nel 2006 e aveva partecipato anche a Miss Continente Americano, Miss Model of the World e Reina Sudamericana. Secondo quanto riporta il Washington Times, gli investigatori sono al lavoro per capire se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio.

Lo scorso anno l'ex miss aveva reso noto attraverso il suo profilo Instagram di aver iniziano un lavoro come modella in Messico, senza però fornire ulteriori dettagli in merito. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nell'hotel della Calle Altadena del quartiere Napoles a sud di Città del Messico.