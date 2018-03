E' morta Giada, la 'bimba piuma' che non riusciva a prendere peso

A soli 12 anni si è spenta Giada, la 'bimba piuma' che non riusciva a prendere peso. Per la piccola, che pesava soltanto 7 chili, è stata fatale una polmonite. La bimba ha dovuto fare i conti fin dalla nascita con una grave forma di tetraparesi spastica, la microcefalia, e con l'epilessia. La sua morte ha portato tristezza e sgomento in tutta Chioggia, dove la bimba viveva insieme alla famiglia.

Un sentimento espresso anche dalla mamma, intervistata da Silvia Maria Dubois sul Corriere del Veneto: “Circa dieci giorni fa Giada aveva preso l'influenza e la polmonite. La mia bimba non respirava, era diventata tutta blu, l'avevano attaccata ai macchinari. Poi la sorpresa: pensavamo che si fosse ripresa, a dispetto di tutte le previsioni, e il primario ci aveva permesso di riaverla a casa, ma poi ci ha sorpreso ancora una volta: martedì aveva smesso di respirare”.

"L'unica cosa che ci consola – continua la donna - è che ora Giada ha smesso di soffrire: tre settimane al mese era malata, fra aspiratore e complicazioni per lei era una sofferenza, piangeva per ore". Ma il dolore è immenso. "Di lei ora mi manca tutto: vivevamo sempre insieme, dal risveglio alla sera", aggiunge.