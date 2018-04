Schianto in auto contro un albero, Ginevra muore a 18 anni

Un terribile incidente stradale avvenuto a San Diego, negli Stati Uniti, ha spezzato la vita di una ragazza napoletana di 18 anni, Ginevra Gallone Latte. Come riporta Nicola Clemente su NapoliToday, la Bmw su chi viaggiava la ragazza ha centrato, per ragioni ancora da accertare un albero. Il forte impatto ha provocato la morte di Ginevra, studentessa del San Diego Mesa College e il ferimento del conducente del veicolo, il 21enne Cesar Hernandez Ozuna e di una 16enne, che viaggiava di fianco al guidatore. Secondo gli investigatori che stanno indagando sull'incidente il ragazzo alla guida non avrebbe assunto droga o alcol. A causare l'incidente sarebbe stata l'alta velocità.

“Conoscerti è stato un onore”

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Ginevra, molto attiva sui social, come tutti i giovani della sua età. "Era una delle persone più dolci che abbia mai conosciuto. E ' un onore averla incontrata e sono grata di esserle stata amica. Era frizzante e genuina. L'ho anche sognata e ciò ha toccato il mio cuore dato che so che non la sentirò più. Le parole non possono descrivere quanto mi manchi già. Ricordo la prima volta che ti ho incontrata, eri divertente. Non ti importava di quello che gli altri pensavano di te ed è quello che ammiravo di più. Non hai mai avuto paura di essere te stessa. Mi manchi più di quanto le parole possano spiegarlo", scrive Jennifer.