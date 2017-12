Tragedia di Natale, mamma muore in un incendio in casa: "Le fiamme forse dalle luci dell'albero"

Tragedia a Casumaro, nel modenese. Un incidendio ha distrutto il primo piano di una villetta dove una mamma e i suoi due figli adolescenti si stavano preparando a trascorrere il Natale. La donna è morta, mentre i due ragazzi sono vivi per miracolo.

Rogo in casa a Casumaro, muore Giovanna Rondinelli

A scatenare il rogo che ha ucciso Giovanna Rondinelli potrebbero essere state le luminarie dell'albero di Natale, come scrive Il Resto del Carlino, mentre vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per analizzare precisamente le cause. "L'ipotesi più accreditata è che tutto sia partito dal corto circuito di un elettrodomestico e forse dallo stesso albero di Natale", scrive il quotidiano.

Incendio a Casumaro, i disperati soccorsi di pompieri e carabinieri

Il dramma ieri mattina intorno alle 6, quando l'incendio si è sviluppato all'improvviso mentre in casa c'erano solo Giovanna Rondinelli e i figli. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco e dei carabinieri, mentre i tre si erano rifugiati in bagno, prigionieri al primo piano dalle fiamme che ormai avevano avvolto le scale. Per la donna non c'è stato niente da fare. Quando i soccorsi sono riusciti a recuperarla gli operatori del 118 hanno provato a rianimarla ma è stato tutto inutili. I due ragazzi sono stati portati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.