È morta la signora Rosa: la foto dell'abbraccio con il marito in ospedale tra i simboli della pandemia

La loro foto, stretti in un abbraccio che sembrava non dovesse finire mai, aveva fatto il giro d'Italia. Cinquant'anni di matrimonio, nemmeno il coronavirus era riuscito a dividere la signora Rosa e suo marito Giorgio. Era aprile, nel pieno della pandemia, quando il personale dell'ospedale aveva scattato quella foto di loro due insieme, durante una visita a sorpresa.

Sono passati pochi mesi, e Rosa, 74 anni, se n'è andata, per l'aggravarsi di una malattia che negli ultimi giorni l'aveva indebolita, come scrive Il Corriere della Sera.

I due, di Levata di Grontardo, erano stati ricoverati in primavera all'ospedale di Cremona. Prima era toccato a Giorgio, 77 anni, per una polmonite da Covid-19, poi qualche settimana dopo anche Rosa era stata ricoverata, ma in un altro reparto, in chirurgia multispecialistica. Quando le sue condizioni erano migliorate, due dottoresse si erano accordate per farli incontrare a sorpresa, portandoli nella stessa stanza. Giorgio e Rosa si erano così finalmente rivedere, dopo settimane passati divisi, ma con il pensiero sempre l'uno all'altra.

"Quando papà è entrato in ospedale per quella brutta polmonite ci sentivano ogni giorno: la sua preoccupazione non era quella di trovarsi lì, ma di aver lasciato da sola la moglie", aveva raccontato il figlio della coppia al Corriere. Una volta saputo che si trovavano entrambi in ospedale, i due coniugi avevano iniziato a sentirsi al telefono, ore e ore da una stanza all'altra, fino alla sorpresa organizzata dalle dottoresse e immortalata dalle foto scattate in quell'occasione diventate in breve tempo virali.