Si schianta dopo una serata col fidanzato: Sara muore a 35 anni

Una donna di 35 anni, Sara Sechi, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 2 dicembre, a Ossi, in provincia di Sassari. La 35enne si è schiantata contro un suv mentre si trovava alla guida della sua Fiat 500.

Le cause dell'incidente sono ancora da verificare, ma secondo quanto riporta la Nuova Sardegna, Sara stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in compagnia del suo fidanzato.

L'uomo alla guida del suv, che viaggiava in compagnia della moglie, ha raccontato alla polizia locale di essersi trovato davanti all'utilitaria della donna senza poter far nulla per evitare lo schianto. Gli automobilisti passati dal luogo dell'incidente hanno subito chiamato i soccorsi, ma per Sara non c'è stato nulla da fare.