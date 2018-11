L'ultimo desiderio di Teresa: matrimonio in ospedale prima di morire

Ha voluto coronare in ospedale il sogno di sposare l'amore della sua vita, proprio mentre la sua vita si stava per spegnere. Arriva da Osimo, in provincia di Ancona, la commuovente storia di Teresa Loiodice, una donna di 56 anni deceduta all'ospedale regionale di Torrette, a causa di una tremenda malattia che l'ha strappata dall'affetto del marito e dei suoi bambini.

La donna, che prima della comparsa del brutto male lavorava come funzionaria della Corte dei Conti di Ancona, ha sempre dimostrato un grandissimo amore per la sua famiglia, tanto da chiedere, come ultimo desiderio, di unirsi in matrimonio con l'uomo che amava e che le aveva donato i suoi adorati tre figli. Così, come racconta il Corriere Adriatico, la donna ha chiesto di potersi sposare nel nosocomio.

Dopo qualche giorno si è spenta, proprio tra le braccia del suo neo-marito. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 novembre, verranno celebrati i funerali alla Misericordia di Osimo.