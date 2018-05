Esce di casa per cercare il figlio e scopre che è morto in un incidente

Era uscito con gli amici per andare al Pub, ma quando il padre non lo ha visto rientrare a casa all'orario convenuto ha deciso di andare a cercarlo, ma poco lontano da casa si è imbattuto in un incidente d'auto. Uno shock che nessun genitore vorrebbe mai doversi trovare a vivere.

Hugh Dorey, padre 57enne del 18enne William, non poteva immaginare che in quell'auto aveva trovato la morte il suo ragazzo.

La moglie Gill ha raggiunto Hugh sulla scena e gli agenti li hanno portati dietro ad un’auto della polizia per mostrare loro un paio di occhiali e un telefono cellulare e dir loro di andare al più presto in ospedale per identificare il corpo di un ‘giovane defunto’, travolto da un’auto che viaggiava a folle velocità. Non appena Gill ha capito che lo smartphone apparteneva al figlio, le è crollato il mondo addosso e, dopo l’identificazione, ha capito che la sua vita non sarebbe stata più la stessa.

Due giovanissimi sono stati condannati per l'incidente. Entrambi hanno ammesso di aver causato la morte di William: non potranno mettersi al volante per quattro anni.

Parlando con il Newcastle Chronicle, il signor Dorey ha aggiunto