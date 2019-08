Si baciano sul ponte, poi cadono nel vuoto: morti entrambi

Due giovani fidanzati, Maybeth Espinoz ,di 34 anni, e Héctor Vidal, di 36, hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto sul Puente Belén a Cuzco, in Perù. Dopo essere usciti da una discoteca i due si sono fermati sul ponte per un bacio romantico.

Come è possibile vedere nelle immagini pubblicate anche dal quotidiano El Caso, la coppia è appoggiata alla ringhiera, senza immaginare quello che sta per accadere. Ad un tratto il sostegno cede, la ragazza cade e trascina anche il fidanzato in un volo di circa 15 metri.

Maybeth è deceduta sul colpo, mentre Hèctor è morto dopo essere stato trasportato in ospedale. La tragica scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza puntate sul ponte. Proprio le immagini hanno permesso di escludere l'ipotesi del suicidio: osservando il video sembra molto probabile che si sia trattata di una tragica fatalità.