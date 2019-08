Caos tra la folla per entrare al concerto rap: cinque morti e almeno venti feriti

Tragedia ad Algeri. Ieri sera cinque persone sono morte e almeno altre 21 sono rimaste ferite nella confusione nata durante l’afflusso allo stadio per il concerto del rapper Soolking, nome d’arte di Abderraouf Derradj.

Secondo il sito locale Tsa, citato dalla Bbc, le vittime sono tre ragazzi e due ragazze, travolti dalla vollta che si era accaltata davanti a uno dei cancelli dello stadio che ospitava il concerto del cantante.

Video diffusi sui social mostrano gli operatori sanitari mentre portano via su una barella una persona, probabilmente una delle vittime.

Une bousculade à l’entrée d’un concert de Soolking à Alger fait plusieurs morts, les médias algériens parlent de 5 morts, 3 garçons et 2 filles, et de plus de 20 blessés#Soolking #Alger #Belouizded #Concert #Video #Actualite #News @AffranchisMusic @Fianso pic.twitter.com/PtXw81kyua