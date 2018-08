Giocano con un accendino, si scatena un incendio: morti 5 fratellini

Almeno cinque bambini sono morti e uno è rimasto ferito in un incendio scoppiato nella loro abitazione nel distretto di Tondo, a Manila, capitale delle Filippine. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, le vittime - di uno, quattro, cinque, sette e dodici anni - sono decedute per soffocamento o inalazione di fumo dopo essere rimaste intrappolate nella loro casa in fiamme.

I piccoli si chiamavano John Mike, Michael, Marcel, Mikaela e Miel Michael. Un sesto fratello, di 9 anni, è riuscito a scappare saltando da una finestra. Il bimbo ha raccontato agli investigatori di aver visto due dei suoi fratelli giocare con un accendino e bruciare alcuni vestiti.

Al momento dell'incendio il padre era a lavoro, mentre la madre era uscita per fare la spesa e aveva chiuso a chiave la porta dall'esterno, intrappolando così i bambini. Le fiamme si sono rapidamente diffuse e hanno danneggiato complessivamente quaranta abitazioni, lasciando circa 500 persone senza casa.