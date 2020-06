Bevono igienizzante per le mani: tre morti

Tre morti, tre persone in gravi condizioni, una che ha perso la vista. Il bilancio è pesante e in aggiornamento. Tre persone sono morte per avvelenamento da metanolo nello Stato del New Mexico, negli Stati Uniti, dopo aver bevuto un igienizzante per le mani. Lo riferiscono le autorità sanitarie, come riporta il New York Times. Un portavoce del dipartimento della salute dello Stato americano ha dichiarato che i casi sono legati all'alcolismo, visto che negli igienizzanti per le mani c'è un alto tasso di alcol.

L'episodio è avvenuto poco dopo che la Food and Drug Administration aveva messo in guardia dall'acquisto di nove tipi di prodotti igienizzanti in Messico perché contengono metanolo.

"Se credete di aver fatto uso o consumo di igienizzante per le mani contenente metanolo, per favore chiedete un soccorso medico. Un antidoto all'avvelenamento da metanolo, infatti, esiste ma prima viene somministrato, più alte sono le possibilità per il paziente di guarire”, ha detto alla popolazione la segretaria alla Sanità dello Stato americano, Kathy Kunkel. Altre tre persone sono invece in condizioni critiche, mentre un'altra ha perso la vista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il metanolo (alcol metilico) è una sostanza molto pericolosa: anche solo un piccolo sorso può determinare cecità, come irreversibile e morte.