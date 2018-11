Incendio in una palazzina: "Sei morti, alcuni sono bambini"

Sei persone, fra cui dei bambini, sono morte in un incendio divampato in un'abitazione a Soletta, in Svizzera, scrive SwissInfo. Le cause del rogo non sono ancora state accertate, spiega la polizia locale in un comunicato.

A dare l'allarme intorno alle due di notte è stato un residente, che ha chiamato i pompieri dopo aver notato del fumo nelle scale dell'edificio, nel quale in quel momento erano presenti 20 persone. La maggior parte dei presenti è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, ma per le sei vittime non c'è stato niente da fare.

Dai primi accertamenti sembra che le fiamme siano divampate nei piani bassi dell'abitazione, producendo un denso fumo. È stata avviata un'indagine per chiarire le cause del rogo.