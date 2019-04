Cinque persone mangiano un'insalata e muoiono

Cinque persone, ospiti di una casa di cura, sono morte dopo aver mangiato un’insalata domenica sera. È successo in Francia, vicino Tolosa. Le vittime sono quattro donne e un uomo di età compresa tra i 76 e i 95 anni, scrive la Bbc. In tutto venti persone nella struttura hanno accusato vomito e altri sintomi da intossicazione alimentare. Dodici persone sono poi finite in ospedale ma non sono in pericolo.

Francia, morti dopo aver mangiato un'insalata: le indagini

A provocare le morti sarebbe stata un’insalata contaminata, contenente del foie gras. Tutti gli ingredienti sono stati inviati in laboratorio per le analisi del caso. Gli inquirenti potrebbero incriminare i responsabili della struttura per omicidio colposo. La causa della morte non è ancora ufficiale, poiché sono attesi i risultati dell'autopsia.

Come riportano i media francesi, la casa di cura – la Chêneraie, a Lherm - aveva superato a febbraio un’ispezione dell’ufficio d’igiene.

Una nipote di una vittima ha raccontato al quotidiano locale La Dépêche du Midi: "Ho ancora il menu nella mia borsa e so che ieri sera hanno mangiato "Salade perigourdine', quindi cosa vuol dire? Forse è stato il foie gras?". I responsabili della struttura sostengono che tutti i pasti vengano preparati nella cucina della casa di cura ma la figlia di una vittime sostiene di aver saputo da un medico che i pasti in realtà arrivano da fuori. Un'altra donna, i cui genitori sono rimasti intossicati ma non sono morti, ha detto che a volte vengono preparati dei pasti speciali per alcuni ospiti, come accaduto proprio in questo caso.

La tragedia ha rinfocolato il dibattito in Francia sullo stato delle case di cura, spesso sotto accusa per carenza di personale e scarse cure nei confronti degli ospiti.