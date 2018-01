Intossicati in casa dal monossido di carbonio: morti due giovani

Tragedia a Ferrara di Monte Baldo, in provincia di Verona. Due giovani sono deceduti in un'abitazione di via Ca' di Sotto, dove si trovavano con altre due ragazze, con tutta probabilità a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. I quattro avevano tutti un'eta compresa tra i 20 e i 25 anni. Le due ragazze ragazzi ancora in vita sono state trasferite in ospedale ma non sarebbero in pericolo.

Come racconta VeronaSera in un articolo di Luca Stoppele, sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118, un elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Caprino Veronese.

La causa del decesso è ancora da accertare, ma l'intossicazione da monossido sembra l'opzione più accreditata. I quatto ragazzi si trovavano nel veronese per trascorrere alcuni giorni di vacanza.