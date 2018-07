Precipitano nelle cascate: morti tre giovani Youtuber

Sono precipitati dalle cascate Shannon, vicino a Squamish, nella regione British Columbia (Canada), mentre facevano uno dei loro celebri video. Secondo la ricostruzione della polizia locale, hanno perso la vita così tre YouTuber, Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scrape, che lo scorso 3 luglio stavano nuotando in una zona nella parte superiore delle cascate quando sono stati risucchiati dalla corrente. Secondo quanto riporta la Bbc, i tre giovani sono deceduti dopo un volo di 30 metri nella piscina naturale che si trova sotto la cascata. Un 'salto che non gli ha lasciato scampo.

Il video ricordo

I tre facevano parte del collettivo 'High On Life', gruppo che realizza vlog di viaggi e avventure in tutto il mondo e li condivide sui social network (500mila fan su YouTube e oltre 1 milione su Instagram). E proprio i ragazzi del collettivo hanno caricato in queste ore un video per ricordare Ryker, Alexey e Megan: "Non ci sono davvero parole per alleviare il dolore e la devastazione che stiamo attraversando in questo momento".

Raccolta fondi per le famiglie

E ancora: "Vivevano ogni giorno al massimo con positività e coraggio; vivevano la vita migliore che potevano e condividevano i loro valori con tutto il mondo. Per quanto tragica sia la loro perdita, il loro messaggio sopravvive in tutti noi ed è ora nostra responsabilità continuare a diffonderlo". Il gruppo ha anche aperto una raccolta fondi su GoFundMe per supportare le famiglie dei tre ragazzi, invitando chiunque voglia a "contribuire con una donazione per tutto ciò che può servire in un momento difficile come questo".