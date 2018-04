Perde il controllo della moto e si schianta sul guardrail: morto 28enne

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 8 aprile in via Tiburtina Valeria, a Roma, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a sbattere contro il guardrail. Per Alessandro Aureli, 28enne di Tivoli, non c'è stato nulla da fare. Come riporta Mauro Cifelli su RomaToday, la tragedia è avvenuta intorno alle ore 10:00 di domenica, all'altezza del chilometro 35+700 della SR5, vicino al bivio per San Polo dei Cavalieri. Trasportato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dall'ambulanza del 118 per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

Morto Alessandro Aureli

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Secondo i rilievi scientifici svolti dagli agenti della polizia municipale di Tivoli nel sinistro non sarebbero rimasto coinvolti altri veicoli. Alessandro Aureli avrebbe infatti perduto il controllo della Ducati che stava conducendo per poi essere sbalzato dalla sella della due ruote. Un caduta rovinosa con il giovane che ha prima impattato violentemente contro il guardrail al lato della carreggiata per poi essere sbalzato al centro della via Tiburtina Valeria.