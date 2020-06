Ex carabiniere ucciso con diversi colpi di pistola

Antonio Cianfrone, un ex carabiniere di 51 anni originario di Chieti, è stato ucciso con diversi colpi di pistola nella mattina di oggi, mercoledì 3 giugno, mentre transitava lungo la pista ciclopedonale in frazione San Pio di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno. L'ex militare da tempo aveva lasciato l'Arma a causa del coinvolgimento in un'inchiesta: fino a qualche anno fa era in servizio alla stazione di Monsampolo del Tronto. Da Ancona è partita l’eliambulanza per soccorrere l’uomo ma per l’ex carabiniere non c’è stato niente da fare.Sul posto Il comandante provinciale dei carabinieri Ciro Niglio e il procuratore di Ascoli Umberto Monti.

Come riporta Maria Grazia Lappa sul Resto del Carlino, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione: ad esplodere i colpi mortali sarebbe stato un uomo con il volto coperto da un casco integrale. Dopo l'omicidio il killer è fuggito a bordo di una moto guidata da un complice che attendeva a pochi metri. Le forze dell'ordine stanno indagando per accertare la dinamica del delitto, non è ancora chiaro quanti siano i colpi di pistola esplosi e dove abbiano colpito la vittima, anche se, secondo una prima ricostruzione, sarebbero almeno tre. Cianfrone era stato rinviato a giudizio per concussione ed altro reati.