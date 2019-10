Fine delle speranze: è morto il bambino precipitato in un pozzo

E' stato recuperato il corpo senza vita di Sujit Wilson, il bambino di due anni morto dopo essere caduto in un pozzo a Manapparrai, in India, quattro giorni fa. Il tentativo di salvarlo, che ha coinvolto squadre della Protezione civile e dei vigili del fuoco, ha tenuto col fiato sospeso l'intero Paese. Nelle scorse ore, purtroppo, il tragico epilogo. I genitori del piccolo Sujit Wilson hanno organizzato un rito funebre al quale hanno partecipato centinaia di persone.

Morto il bambino caduto in un pozzo in India

Un dramma che ricorda da vicino quello del piccolo Julen, il bambino caduto in un pozzo nella campagne di Malaga, in Spagna, e ritrovato senza vita dopo diversi giorni di ricerche incessanti. Sujit Wilson stava giocando con un gruppo di amici vicino casa ed è precipitato in un pozzo abbandonato, scavato dagli agricoltori della zona e poi lasciato scoperto. Secondo il responsabile locale della Protezione Civile, il bambino sarebbe morto quando è precipitato da un'altezza di dieci metri - dove era incastrato inizialmente - molto più in basso, e sarebbe rimasto soffocato dai detriti e dal fango che lo hanno ricoperto.

Domenica scorsa i soccorritori avevano utilizzato un perforatore per scavare una buca parallela al pozzo, ma a circa dieci metri il terreno è crollato. Sabato, invece, erano falliti i tentativi di usare un robot per calare delle corde da stringere intorno ai polsi del bambino per tirarlo su. Le operazioni sull'area continuano per mettere in sicurezza il pozzo e il tunnel scavato dai soccorritori nel tentativo di salvare il bambino.

Mortal remains of Sujith being carried away rescue spot. The remains are being taken in an ambulance. #SorrySujith #RIPSujith @xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/adqZgOzxxf — Jayakumar Madala (@JayakumarMadala) October 28, 2019